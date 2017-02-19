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В анексованому Криму хочуть закрити "Ластівчине гніздо"

19:40, 18 лютого 594 Читать новость на русском

В окупованому Криму на три роки можуть закрити палац-замок "Ластівчине гніздо" для відвідування туристів.

Понад сто років тому Барон Штенгель купив землю на скелі, зніс всі споруди і вирішив побудувати палац. "Ластівчине гніздо" закривали на 40 років в часи Брежнєва і провели необхідні роботи.

На початку 2000-х тут працював ресторан італійської кухні, аж поки в 2011 році, замку не надали статус пам’ятки архітектури національного значення, згодом в фундаменті знайшли тріщини. Кримські фахівці не встигли погодити проект нової реконструкції, Крим анексувала Росія.

За попередньою оцінкою на 2013 рік, реставрація коштувала б від 18 до 30 мільйонів гривень,
– заявив заступник начальника в Міністерстві культури України Богдан Моця.

Окупаційна влада замовила нові проектно-вишукувальні роботи на 132 мільйони рублів спочатку в ТОВ "Корин" з Санкт-Петербургу, а згодом проект передали іншій фірмі "Меандр". Також їм довірили реставрацію ще вісім кримських пам’яток на суму більше, ніж півмільярда рублів. "Нова газета" досліджувала цю заміну.

Читайте також: Кримська влада забирає землю у росіян на анексованому півострові.

Документи, які вони підготували виявились в іншої компанії. І комітет з ними розірвав з "Корин" контракт і передав "Меандру". Таке рейдерське захоплення контракту,
– запевняє журналіст Андрій Воронін.

Новий підрядник заперечив, що користувався документами конкурента, проте визнав, що використав український проект реставрації. Скільки грошей будуть просити на реконструкцію, стане відомо тільки після експертизи. Фінанси керівництво пам’ятки планує отримати в 2018 чи 2019 році.

Обстеження скелі на сейсмічну небезпеку вже розпочалося. Наразі вхід в замок обмежений, і його планують зачинити.

Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться тут.

Теги: Україна Анексія Криму Новини Криму Культура
Джерело: 24 Канал
Новини за 18 лютого
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