В Білому Домі поспішили залагодити стосунки з Німеччиною після слів Трампа

Білий дім поспішив похвалити стосунки між президентом США Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

Таку заяву у Білому домі зробили через кілька годин після того, як Трамп розкритикував Німеччину через торгівлю й оборону, повідомляє Радіо Свобода.

Речник Білого дому Шон Спайсер додав, що Трамп і Меркель добре ладнають.

Він також наголосив, президент США дуже поважає канцлера Німеччини.

Читайте також: США більше не є провідною державою, – глава МЗС Німеччини

Нагадаємо, 30 травня у Twitter Трамп поскаржився на дефіцит США у торгівлі з Німеччиною, а також порадив країні збільшити видатки на оборону.