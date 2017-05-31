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В Білому Домі поспішили залагодити стосунки з Німеччиною після слів Трампа

08:34, сьогодні 1289 Читать новость на русском
В Білому Домі поспішили залагодити стосунки з Німеччиною після слів Трампа

Білий дім поспішив похвалити стосунки між президентом США Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

Таку заяву у Білому домі зробили через кілька годин після того, як Трамп розкритикував Німеччину через торгівлю й оборону, повідомляє Радіо Свобода.

Речник Білого дому Шон Спайсер додав, що Трамп і Меркель добре ладнають.

Він також наголосив, президент США дуже поважає канцлера Німеччини.

Читайте також: США більше не є провідною державою, – глава МЗС Німеччини

Нагадаємо, 30 травня у Twitter Трамп поскаржився на дефіцит США у торгівлі з Німеччиною, а також порадив країні збільшити видатки на оборону.

Теги: Політика Дональд Трамп Ангела Меркель США
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