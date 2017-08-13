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В Індії стався зсуву ґрунту: загинули щонайменше 45 людей

23:27, сьогодні 21 Читать новость на русском
Зсуви в Індії
Зсуви в Індії / rbc.ua

У неділю, 13 серпня, щонайменше 45 людей загинули через зсуву ґрунту.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Стихія була спричинена мусонними дощами в північній частині Індії. Поліція сказала, що автобуси були припарковані на шосе, і незадовго до зсуву деякі пасажири вийшли, щоб поїсти. Зсув занурив автобуси у 800-метрову ущелину, повністю поховавши один із транспортних засобів.

Представники влади повідомили, що близько 300 рятувальників намагалися розкопати один із автобусів з-під тонн валунів і бруду.

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"45 тіл були знайдені впродовж дня. З них 14, усі чоловіки, були ідентифіковані. П’ять людей були врятовані", – повідомив представник рятувальників.

Він також заявив, що число жертв може сягнути 50.

Теги: Індія Жертви Надзвичайні ситуації
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