В Міноборони розповіли, коли чекати на чергову хвилю мобілізації

Чергова хвиля мобілізації в Україні буде оголошена у разі відкритої збройної агресії з боку Росії.

Про це під час брифінгу заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє кореспондент сайту 24.

За його словами, наразі Україна забезпечена достатньою кількістю контрактних та строкових військовослужбовців, а також активно займається підготовкою резервістів, і цих сил їй повністю вистачає у поточній ситуації.

Сподіваюся, що обставини дозволять не проводити мобілізацію. Ми просто плануємо назбирати контрактників. На сьогодні в зоні АТО немає жодного мобілізованого, там лише контрактники,

– наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних сил України розповіли, кому віддаватимуть перевагу під час оголошення призову офіцерів запасу.