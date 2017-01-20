  • укр
  • рус
15:56
20 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з
Вєсті Кремля
00:06, сьогодні
Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA
21:18, 19 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 13:00: Закрили сесію Верховної Ради
Випуск новин
13:54, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Міноборони розповіли, коли чекати на чергову хвилю мобілізації

14:40, сьогодні 1308 Читать новость на русском
Військовослужбовці
Військовослужбовці / 24 Канал

Чергова хвиля мобілізації в Україні буде оголошена у разі відкритої збройної агресії з боку Росії.

Про це під час брифінгу заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє кореспондент сайту 24.

За його словами, наразі Україна забезпечена достатньою кількістю контрактних та строкових військовослужбовців, а також активно займається підготовкою резервістів, і цих сил їй повністю вистачає у поточній ситуації.

Сподіваюся, що обставини дозволять не проводити мобілізацію. Ми просто плануємо назбирати контрактників. На сьогодні в зоні АТО немає жодного мобілізованого, там лише контрактники,
– наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних сил України розповіли, кому віддаватимуть перевагу під час оголошення призову офіцерів запасу.

Теги: Війна на Донбасі Україна Політика Міністерство оборони України Степан Полторак Мобілізація
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
ТОП-7 див Криму, які дійсно вражають
сьогодні, 15:30 ТОП-7 див Криму, які дійсно вражають
Настя Сукач 320
Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики
сьогодні, 12:15 Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики "Рошен"
7 2656
Допоможи державі – помри до пенсії
сьогодні, 12:01 Допоможи державі – помри до пенсії
Наталія Лебідь 2 3674
Жизнь на Донбассе: счастье для несчастных
сьогодні, 11:23 Жизнь на Донбассе: счастье для несчастных
Ольга Черненко 3182
КримНаш: як змінився окупований півострів
сьогодні, 11:00 КримНаш: як змінився окупований півострів
Настя Сукач 2 8397
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Кривавий злочин на Полтавщині. Невідомий вбив всю сім’ю
28 жовтня 2016 , 15:50 1
Справа Єфремова: піар чи відновлення справедливості
2 серпня 2016 , 13:45 3
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук