В МВС назвали два головні мотиви замаху на Геращенка

Головним мотивом замаху на вбивство нардепа Антона Геращенка є його відкрита антиросійська діяльність.

Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк у ефірі одного з телеканалів.

Також він додав, що ще одним мотивом є робота сайту "Миротворець".

Сайт "Миротворець" як кістка в горлі російським терористичним бандам,

- наголосив радник глави МВС .

"Миротворець" – сайт, створений за ініціативою Антона Геращенка. Видання публікує дані про сепаратистів та терористів, які воюють на Сході. Серед партнерів ресурсу – МВС, СБУ та інші силові органи України.

Нагадаємо, вчора, 21 січня в СБУ заявили, що російські спецслужби готували замах на нардепа. Пізніше стало відомо, що вбити хотіли Антона Геращенка. Це підтвердив радник глави МВС Зорян Шкіряк.