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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В МВС назвали два головні мотиви замаху на Геращенка

11:18, сьогодні 43530 Читать новость на русском
Мотивом є робота сайту
Мотивом є робота сайту "Миротворець" / politolog.net

Головним мотивом замаху на вбивство нардепа Антона Геращенка є його відкрита антиросійська діяльність.

Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк у ефірі одного з телеканалів.

Також він додав, що ще одним мотивом є робота сайту "Миротворець".

Сайт "Миротворець" як кістка в горлі російським терористичним бандам,
- наголосив радник глави МВС .

"Миротворець" – сайт, створений за ініціативою Антона Геращенка. Видання публікує дані про сепаратистів та терористів, які воюють на Сході. Серед партнерів ресурсу – МВС, СБУ та інші силові органи України.

Нагадаємо, вчора, 21 січня в СБУ заявили, що російські спецслужби готували замах на нардепа. Пізніше стало відомо, що вбити хотіли Антона Геращенка. Це підтвердив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

Теги: Новини Росії Україна СБУ Антон Геращенко Зорян Шкіряк Міністерство внутрішніх справ
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