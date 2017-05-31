В МЗС повідомили, коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки"

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Зустріч лідерів країн Нормандського формату (Україна, Німеччина, Франція, Росія), ймовірно, відбудеться влітку.
Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".
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"Я думаю, зустріч улітку цілком реальна. Пані Меркель дуже заангажована в цей процес, і попередньо обговорювалося питання, що ця зустріч відбудеться після її повернення з літніх канікул", – відзначила вона.
Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що новобраний французький президент Еммануель Макрон одним з пріоритетів вважає українську проблему на Донбасі і вважає, що вже найближчим часом необхідно провести зустріч нормандської четвірки, до якої входять глави Франції, Німеччини, Росії та України.