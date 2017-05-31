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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В МЗС повідомили, коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки"

00:07, сьогодні 129 Читать новость на русском
Зустріч лідерів країн
Зустріч лідерів країн "нормандського формату" / 24 Канал

Зустріч лідерів країн Нормандського формату (Україна, Німеччина, Франція, Росія), ймовірно, відбудеться влітку.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

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"Я думаю, зустріч улітку цілком реальна. Пані Меркель дуже заангажована в цей процес, і попередньо обговорювалося питання, що ця зустріч відбудеться після її повернення з літніх канікул", – відзначила вона.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що новобраний французький президент Еммануель Макрон одним з пріоритетів вважає українську проблему на Донбасі і вважає, що вже найближчим часом необхідно провести зустріч нормандської четвірки, до якої входять глави Франції, Німеччини, Росії та України.

Теги: Новини Росії Україна Політика Нормандський формат Міністерство закордонних справ Франція
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