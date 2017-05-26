В НАБУ пояснили, чому навідались з обшуками в Окружний суд

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У Національному антикорупційному бюро підтвердили, що 26 травня детективи проводили обшуки у приміщенні Окружного адміністративного суду Києва.
Про це повідомили у прес-центрі НАБУ.
Також у бюро додали, що обшуки проводили ще й за місцем проживання голови Окружного адміністративного суду Києва.
У НАБУ додали, що обшуки проводять у межах розслідування кримінального провадженя за фактом ймовірного незаконного збагачення Голови ОАСК.
Будь-які заяви про можливий зв’язок між слідчими діями НАБУ та адміністративними провадженнями ОАСК щодо діяльності бюро, зокрема зі справою щодо оскарження призначення першого заступника директора Національного бюро Гізо Углави, є відверто спекулятивними та не мають підтвердження, – додали у НАБУ.
У бюро роз’яснили, що розслідування за фактом незаконного збагачення голови суду детективи НАБУ почади 9 грудня 2016-го, тоді як справа щодо оскарження призначення Гізо Углави, зареєстрована в ОАСК 11 квітня 2017-го.
Нагадаємо, вранці, 26 травня, стало відомо, що в Окружний суд Києва з обшуками прийшли представники Національного антикорупційного бюро.