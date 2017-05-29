В НАТО звернулися з серйозною вимогою до Росії щодо Грузії

Президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі запевнив, що вона підтримує Грузію та її територіальну цілісність. Відтак, Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів.

Про це повідомляє "Грузія-онлайн".

За словами Аллі, дуже важливим і символічним є те, що сесія Парламентської асамблеї альянсу проводиться у Тбілісі.

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Глава міжпарламентського органу наголосив, що Північноатлантичний альянс і ПА НАТО твердо підтримують Грузію та євроатлантичні прагнення країни. Він додав, що стабільність Грузії важлива не тільки для самої країни та регіону, а й – усіх західних країн.

"Те, що відбувається в регіоні – важливо, якщо враховувати агресивну поведінку Росії в Грузії, Україні та Молдові. Ці конфлікти становлять небезпеку для всіх", – сказав Аллі.

Ми підтримуємо Грузію і її територіальну цілісність. Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів. Ми твердо прихильні захищати і підтримувати Грузію в плані розвитку демократії та євроатлантичних прагнень,

– наголосив він.

Додамо, що в проекті декларації ПА НАТО, яку асамблея ухвалить сьогодні, вказується, що Парламентська асамблея НАТО закликає Російську Федерацію відкликати визнання незалежними окупованих регіонів Грузії і вивести свої збройні сили з цих територій.