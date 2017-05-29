В НАТО звернулися з серйозною вимогою до Росії щодо Грузії

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Президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі запевнив, що вона підтримує Грузію та її територіальну цілісність. Відтак, Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів.
Про це повідомляє "Грузія-онлайн".
За словами Аллі, дуже важливим і символічним є те, що сесія Парламентської асамблеї альянсу проводиться у Тбілісі.
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Глава міжпарламентського органу наголосив, що Північноатлантичний альянс і ПА НАТО твердо підтримують Грузію та євроатлантичні прагнення країни. Він додав, що стабільність Грузії важлива не тільки для самої країни та регіону, а й – усіх західних країн.
"Те, що відбувається в регіоні – важливо, якщо враховувати агресивну поведінку Росії в Грузії, Україні та Молдові. Ці конфлікти становлять небезпеку для всіх", – сказав Аллі.
Ми підтримуємо Грузію і її територіальну цілісність. Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів. Ми твердо прихильні захищати і підтримувати Грузію в плані розвитку демократії та євроатлантичних прагнень,
– наголосив він.
Додамо, що в проекті декларації ПА НАТО, яку асамблея ухвалить сьогодні, вказується, що Парламентська асамблея НАТО закликає Російську Федерацію відкликати визнання незалежними окупованих регіонів Грузії і вивести свої збройні сили з цих територій.