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В НАТО звернулися з серйозною вимогою до Росії щодо Грузії

07:58, сьогодні 338 Читать новость на русском
В НАТО вимагають, щоб Росія повернулася до офіційно визнаних кордонів
В НАТО вимагають, щоб Росія повернулася до офіційно визнаних кордонів / Ru.oxu.az

Президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі запевнив, що вона підтримує Грузію та її територіальну цілісність. Відтак, Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів.

Про це повідомляє "Грузія-онлайн".

За словами Аллі, дуже важливим і символічним є те, що сесія Парламентської асамблеї альянсу проводиться у Тбілісі.

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Глава міжпарламентського органу наголосив, що Північноатлантичний альянс і ПА НАТО твердо підтримують Грузію та євроатлантичні прагнення країни. Він додав, що стабільність Грузії важлива не тільки для самої країни та регіону, а й – усіх західних країн.

"Те, що відбувається в регіоні – важливо, якщо враховувати агресивну поведінку Росії в Грузії, Україні та Молдові. Ці конфлікти становлять небезпеку для всіх", – сказав Аллі.

Ми підтримуємо Грузію і її територіальну цілісність. Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів. Ми твердо прихильні захищати і підтримувати Грузію в плані розвитку демократії та євроатлантичних прагнень,
– наголосив він.

Додамо, що в проекті декларації ПА НАТО, яку асамблея ухвалить сьогодні, вказується, що Парламентська асамблея НАТО закликає Російську Федерацію відкликати визнання незалежними окупованих регіонів Грузії і вивести свої збройні сили з цих територій.

Теги: Політика НАТО Новини Росії Грузія
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