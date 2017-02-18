В окупованому Дебальцевому вже стоять десятки вагонів з антрацитом: з'явились фото

Активісти відзняли з висоти пташиного польоту десятки наповнених вагонів, що очікують на залізниці окупованого Дебальцевого.

Фото спільноти "Армія SOS" опублікувало у своєму Twitter видання InfoResist.

В окупованому проросійськими бойовиками Дебальцевому стоять і чекають відмашки вагони з антрацитом,

– йдеться в повідомленні.

В оккупированном пророссийскими боевиками #Дебальцево стоят и ждут отмашки вагоны с антрацитом



Фото: АРМИЯ SOS pic.twitter.com/vjvuxGQmPI — InfoResist (@InfoResist) 17 лютого 2017 р.

Нагадаємо, вже майже тиждень триває залізнична блокада окупованих районів Донбасу. Активісти вимагають припинити торгівлю з терористами, в тому числі не купувати у них вугілля.



Після позачергового засідання Кабміну 15 лютого були введені надзвичайні заходи в енергетиці.