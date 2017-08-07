В оточені Путіна невеликий переполох, – воєнний експерт

Введення нових санкцій проти Росії призвело до замішання в оточенні президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє "Апостроф".

На його думку, нові санкції США проти Росії чинять сильний тиск на Росію і Путіна.

"Через 180 днів рахунки, в тому числі і Путіна, якщо їх знайдуть (а я не сумніваюся, що їх знайдуть), будуть заарештовані за статтею "незаконне відмивання грошей". І зараз вся еліта задумалася, чиї рахунки почнуть арештовувати, що робити далі, вони починають якось метушитися, якось намагаються відвернути увагу", – вважає експерт.

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