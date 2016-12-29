В Порошенка назвали конкретну країну, через яку затягують безвізовий режим

Безвізовий режим між Україною та ЄС знову відклали через позицію окремих країн-членів. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.

Це він сказав в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Затримка сталася через позицію окремих країн-членів, яким дуже важко перетнути психологічну межу в частині візової лібералізації з однією з найбільших країн Європи. Зараз я говорив би тільки про Францію. Не дивлячись на те, що французька сторона сприймає цей факт чутливо, його треба визнати. Сподіваюся, Франція не буде затягувати технічні процедури до моменту проведення президентських виборів в квітні 2017 року», – сказав Єлісєєв.

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При цьому він додав, що 2017 точно стане роком візової лібералізації відносин між Україною та ЄС.

"Однак я завжди говорив, говорю і буду говорити, що треба ухилятися від конкретних часових рамок для того, щоб не дезорієнтувати оптимістів і не дати нову "їжу" для песимістів", – сказав заступник голови АП.

До речі, як свідчать результати соцопитування, нині половина населення України не вважає важливим запровадження безвізового режиму з ЄС, а для 44% опитаних безвіз має значення.