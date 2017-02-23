В Раді розглянуть зміни до "закону Савченко"

Сьогодні, 23 лютого, народні депутати можуть розглянути зміни до "закону Савченко", за яким кожен день перебування в слідчому ізоляторі рахується ув'язненим як два дні відбування покарання.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

За "законим Савченко" вже було звільнено чимало небезпечних злочинців. Деякі з них незабаром скоїли злочини повторно і знову опинилися за ґратами.

Окрім цього, сьогодні в парламенті День Криму. На честь цього в кулуарах розвішали жовто-блакитні прапори кримськотатарського народу. За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, в такий спосіб хочуть нагадати про події кінця лютого – початку березня 2014 року, які призвели до анексії Криму. Він впевнений, якщо б українська влада за часи незалежності не боялася сепаратизму татар і надала їм національну автономію, то анексії півострова не було б.

Чубаров звернувся до Президента Порошенка та парламенту з пропозицією внести зміни до Конституції щодо національної автономії татар. На його думку, це один з кроків, який допоможе повернути Крим Україні.

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Також на засіданні Верховної Ради депутати ухвалили постанову, якою засуджують звіт ОБСЄ стосовно результатів виборів до російської Думи в окупованому Криму.