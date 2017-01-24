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В Раді зареєстрували чотири законопроекти про іномарки

12:17, сьогодні 90 Читать новость на русском
Автівки на українсько-польському кордоні
Автівки на українсько-польському кордоні / Screenshot

В українському парламенті зареєстрували чотири законопроекти про іномарки, які пропонують збільшити термін перебування автомобілів з іноземними номерами від 30 днів до року.

Щоправда виносити на голосування питання іномарок Рада не поспішає.

Майже рік в Україні діють знижені акцизи для вживаних авто. Однак, більшість українців так і не змогла купити інмоамрку набагато дешевше, ніж раніше. Виною тому величезна кількість вимог, серед яких обов'язок самому виїздити за кордон для купівлі та сертифікація "Євро-5".

Додамо, що загалом в Україні близько півтора мільйона автомобілів з іноземною реєстрацією. І значна частина – саме в прикордонних регіонах країни. Їх власники регулярно вдаються до акцій протесту.

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Нагадаємо, власники автомобілів з іноземною реєстрацією частково перекрили всі в'їзди до столиці. Вони вимагають ухвалити законопроект, який дозволить українцям не розмитнювати машини, зареєстровані за кордоном.

Теги: Політика Верховна Рада Законопроект
Джерело: 24 Канал
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