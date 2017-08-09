В Росії зафіксували небачений рух військової техніки, – журналіст

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В Росії, а зокрема у Московській та Костромській областях, а також у Самарі, Волгограді та Петербурзі, цього тижня зафіксували небачений рух військової техніки.
Про це у Facebook написав журналіст Андрій Цаплієнко.
"Навіть з Новосибірська літаками вояків перекидають в європейську частину Росії. Кажуть, навчання "Захід-2017". Вони розпочнуться 14-го вересня на шести полігонах в Білорусі", – написав він.
Втім журналіст відзначив, що на свіжих фото військова техніка чомусь рухається не в Білорусь, а зовсім в інший бік.
В бік України. Воронезька область, Краснодар та Крим. До речі, на нижній світлині – вчорашній ешелон на станції Розсош. До українського кордону – півгодини. Що робить броньована армада за тисячу кілометрів (і за місяць) до навчань, залишається загадкою,
– додав Цаплієнко.
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