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В СБУ пояснили, чому мера Перемишля не впускають в Україну

20:50, сьогодні 238 Читать новость на русском
Діяльність мера шкодила безпеці України
Діяльність мера шкодила безпеці України / lb.ua

Інцидент із забороною в'їзду в Україну мера Перемишля Роберта Хоми прокоментували у Службі безпеки України.

Про це сказала речниця СБУ Олена Гітлянська в коментарі УНІАН.

Вона підтвердила заборону в’їзду та пояснила, мера не впускають в Україну через "діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України".

В СБУ підтвердили, що меру Перемишля заборонено в'їзд до України на 5 років

"Заборонили у 2016 році на 5 років за діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України, а також в інтересах забезпечення національної безпеки та у відповідності з чинним законодавством України, зокрема, законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про основи національної безпеки України", – сказала речниця.

Нагадаємо, вдень 17 січня мер польського Перемишля Роберт Хома спробував перетнути українсько-польський кордон. Він їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі. Однак, його не пропустили українські прикордонники.

Теги: Україна
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