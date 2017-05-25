В СБУ пояснили, навіщо потрібне блокування "ВКонтакте"

У російських соцмережах "Вконтакте" та "Однокласники" було близько 800 антиукраїнських груп.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час прес-конференції, передає "Укрінформ".

За його словами, адміністратори російських соцмереж не реагували на звернення СБУ щодо функціонування антиукраїнських груп.

Глава СБУ додав, що в Україні ще не розроблений механізм блокування російських інтернет-ресурсів, проте процес вже відбувається.

Чому закрили "Однокласники", "Вконтакті", "Яндекс" та інше? Скажу, дуже просто: це той механізм, який використовує російська ідеологічна машина для формування в свідомості громадян того, що їм потрібно,

– зазначив Василь Грицак.

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Він підкреслив, що окрім антиукраїнських груп у даних російських соцмережах було багато порнографічного контенту, та небезпечна спільнота "Синій кит", яка підштовхувала підлітків до самогубства.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.



Деякі українські провайдери почали блокувати російські ресурси вже 17 травня.