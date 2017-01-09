В СБУ провели з Савченко виховну бесіду щодо списків полонених

Наміри народного депутата Надії Савченко опублікувати списки українських полонених дуже зашкодять заручникам та їхнім родинам.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт.

Він розповів, що особисто спілкувався з Савченко і просив, щоб вона не публікувала списки полонених українців.

Я думаю, що вона зрозуміла мене,

– зазначив радник глави СБУ.

При цьому він назвав і конкретні причини, чому не можна оприлюднювати подібні списки.

У 2014-2015 рр., коли велися важкі бої, на жаль, волонтери передавали такі списки, і вони були опубліковані у відкритих джерелах. Після цього ми довгий час ловили шахраїв, які намагалися використовувати ці списки в своїх корисливих цілях,

– сказав Тандіт.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Надія Савченко написала у своєму Facebook про намір опублікувати найближчим часом списки військовополонених і зниклих без вісти на Донбасі. СБУ виступила проти цього.