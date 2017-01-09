В СБУ провели з Савченко виховну бесіду щодо списків полонених

Наміри народного депутата Надії Савченко опублікувати списки українських полонених дуже зашкодять заручникам та їхнім родинам.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт.
Він розповів, що особисто спілкувався з Савченко і просив, щоб вона не публікувала списки полонених українців.
Я думаю, що вона зрозуміла мене,
– зазначив радник глави СБУ.
При цьому він назвав і конкретні причини, чому не можна оприлюднювати подібні списки.
У 2014-2015 рр., коли велися важкі бої, на жаль, волонтери передавали такі списки, і вони були опубліковані у відкритих джерелах. Після цього ми довгий час ловили шахраїв, які намагалися використовувати ці списки в своїх корисливих цілях,
– сказав Тандіт.
Нагадаємо, нещодавно нардеп Надія Савченко написала у своєму Facebook про намір опублікувати найближчим часом списки військовополонених і зниклих без вісти на Донбасі. СБУ виступила проти цього.
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