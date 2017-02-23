15:57
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 15:00: Зник народний депутат. Доба в зоні АТО
Випуск новин
15:57, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

В СБУ відмовились розкрити деталі щодо викрадення Гончаренка

15:14, сьогодні 348 Читать новость на русском
Нардеп від БПП Олексій Гончаренко
Нардеп від БПП Олексій Гончаренко / Фото з Facebook

У Службі безпеки України заявили, що подробиці щодо викрадення нардепа від БПП Олексія Гончаренка необхідно поки тримати у таємниці.

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі одного з українських телеканалів.

Він заявив, що не буде розкривати інформацію щодо викрадення.

"Зараз проводяться спеціальні заходи для того, щоб Гончаренко повернувся до своїх близьких, до роботи. Ми не коментуємо поки інформацію, можемо тільки підтвердити це. Більше інформації ми не коментуємо, повірте, в цьому є необхідність", – наголосив Юрій Тандіт.

Читайте також: Політик розповів, навіщо Гончаренко поїхав в Одесу

Нагадаємо, 23 лютого невідомі викрали в Одесі заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка.

У ГПУ вважають, що його могли викрасти сепаратисти задля тортур.

Теги: Олексій Гончаренко СБУ Україна Викрадення Гончаренка Блок Петра Порошенка Кримінал Викрадення
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
сьогодні, 15:10 Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
Ольга Черненко 1128
Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
сьогодні, 14:14 Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
Наталя Ромашова 1976
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
сьогодні, 14:05 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1592
Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
сьогодні, 12:12 Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
Дмитро Снєгирьов 4921
Фирташа не так просто экстрадировать в США
сьогодні, 07:32 Фирташа не так просто экстрадировать в США
Олег Пономарь 6218
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
НБУ назвав головні загрози для економіки України
 13 грудня 2016 , 15:47
За минулу добу бойовики відкривали вогонь 49 разів, один військовий загинув
 11 січня , 06:29
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук