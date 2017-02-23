В СБУ відмовились розкрити деталі щодо викрадення Гончаренка

У Службі безпеки України заявили, що подробиці щодо викрадення нардепа від БПП Олексія Гончаренка необхідно поки тримати у таємниці.

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі одного з українських телеканалів.

Він заявив, що не буде розкривати інформацію щодо викрадення.

"Зараз проводяться спеціальні заходи для того, щоб Гончаренко повернувся до своїх близьких, до роботи. Ми не коментуємо поки інформацію, можемо тільки підтвердити це. Більше інформації ми не коментуємо, повірте, в цьому є необхідність", – наголосив Юрій Тандіт.

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Нагадаємо, 23 лютого невідомі викрали в Одесі заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка.



У ГПУ вважають, що його могли викрасти сепаратисти задля тортур.