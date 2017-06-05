В США сталася кривава стрілянина, є багато жертв

В Орландо (штат Флорида, США) сталася стрілянина. Місцева влада повідомляє про численні жертви.

За даними Fox News, стрілянина сталася в одній з промислових зон в передмісті.

В районі стрільби поліція перекрила кілька вулиць. Поліція просить не дзвонити їм в офіс для отримання інформації та довіряти тільки тим відомостями, які будуть з'являтися на офіційній сторінці офісу в Twitter.

OCSO on shooting scene w/ multiple fatalities. Situation contained, Now investigating tragic incident & will soon have accurate information — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 июня 2017 г.

Повідомляють про "кілька" загиблих людей, точної цифри нараз не називають.

Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ — Fox News (@FoxNews) 5 июня 2017 г.

В соцмережах повідомляють про п’ятьох загиблих.

Репортер телеканалу CBS підтвердив загибель п'яти осіб, включаючи стрілка. При цьому інцидент не пов'язаний з тероризмом.

Читайте також: Стало відомо, хто стоїть за терактами у Лондоні