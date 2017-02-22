В Україні помітно зміниться погода

У найближчу добу в Україні помітно потепліє.

Разом з потеплінням в Україну прийдуть і сильні вітри. Подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат і в Приазов'ї 25-30 м/с.

Колючі холодні дощі, на півночі та північному сході, можливо, з мокрим снігом. Південний захід прояснить, тому там, завдяки сонцю, буде тепло, вдень до 10 – 12 градусів. Буде порівняно тепло скрізь в Україні, 2 – 8 градусів тепла,

– пояснила синоптик Наталка Діденко.

Вона додала, що 24 лютого потепліє дуже відчутно. Температура вночі сягатиме 1 – 6 градусів тепла. Вдень стовпчики термометра показуватимуть від 8 до 14 градусів тепла, на півдні до 16 вище нуля, на сході та в Сумській області 5 – 10 градусів зі знаком плюс.

Потім знову температура повернеться до сьогоднішньої. А з 27-28 лютого з заходу піде нове, сильніше тепло,

– зазначила синоптик.

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