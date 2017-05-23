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В Україні презентували книгу про ймовірний сценарій Третьої світової війни

17:37, сьогодні 378 Читать новость на русском

Наймасштабніша книжкова виставка "Книжковий Арсенал" відбулася у Києві, в рамках якої видавці продемонстрували літературні новинки.

Цьогоріч знову дуже популярними виявилися книжки про події на Донбасі. Українці все ж хочуть знайти відповіді на численні запитання: чому так сталося, хто винен і чого чекати далі?

Однією з найобговорюваніших книг, сюжет якої розпочинається з вторгнення Росії в Україну та віщає майбутній сценарій Третьої світової війни є трилер генерала НАТО Річарда Ширреффа "Війна з Росією" (видавництво "КМ-Букс").

Дуже рідко особа такого високого рівня готова ризикувати репутацією і бути чесною, висловлюючи свої думки. Річард Ширрефф не побоявся це зробити. Він назвав своїми іменами те, що відбулося після російського вторгнення у Крим та анексії частини України ще у 2014 році, і продовжує розповідати про те, як можуть розгорнутися події далі, якщо ми з вами не будемо обережними, – зазначив видавець Ярослав Маринович.

Трилер "Війна з Росією" має кілька сюжетних ліній і місць, де відбуваються події. Це і Україна з кількома загарбаними територіями, і Латвія, на яку здійснено військовий напад, і Росія, президент якої розробляє завойовницькі плани зі своїми підлеглими, і штаб-квартира НАТО в Брюселі, де високопосадовці вирішують, як діяти далі, аби уникнути ядерної війни з Кремлем. Події розгортаються дуже стрімко та проходять восени та влітку 2017 року. А герої цього роману є прототипами реальних осіб.

Спеціально запрошеним гостем на презентації був автор ідеї трилеру Роджерд Філд. Він довго розповідав про створення цієї книги та відповідав на запитання які більше всього хвилювали гостей презентації.

Ми з Річардом познайомилися 40 років тому на військовій службі. З цього моменту стали найкращими друзями і постійно обговорюємо ситуації, які складаються в різних країнах. Коли Росія почала своє вторгнення в Україну я сказав Річарду, що час писати. Багато з того, про що пише автор базується на його власному досвіді. Адже протягом семи років служби він обіймав дві високі командні посади в НАТО. Він не з чуток знає, як було встановлено мир на Балканах – у Косово та Боснії. У 2006 він служив в Іраку на посаді командира багато національної бригади, – розповідає Роджер Філд.

На жаль, з особистих причин відвідати презентацію Генерал НАТО не зміг, але у своєму відео-звернені Річард Ширрефф зауважив, що діалог між країнами дуже важливий, і він має базуватися на прийняті законів, для того, щоб люди жили в мирі без мілітаристичного впливу Росії.

Книжка не залишилася без уваги і самого Президента України Петра Порошенко, який відвідав фестиваль "Книжковий Арсенал". Разом із дружиною Мариною Порошенко він завітав до стенду видавництва та придбав один примірник книги "Війна з Росією".

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Теги: Україна Київ Книги Виставка Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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