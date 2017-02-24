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В Україні різко зміниться погода

13:41, сьогодні 7103 Читать новость на русском
Погода зміниться
Погода зміниться / Фото з відкритих джерел

На вихідних, 25 – 26 лютого, на більшості території України значно похолодає.

Про це синоптик Наталка Діденко написала у Facebook.

Після сьогоднішнього суттєвого потепління завтра – післязавтра в Україну вторгнеться холодне повітря з півночі. Температура повітря найближчої ночі ще буде так-сяк, 0 – 5 градусів тепла, лише на заході до 2 морозу. А ось у ніч на неділю практично скрізь 1 – 6 градусів морозу,
– зазначила вона.

Вдень на вихідних температура сягатиме 2 – 7 градусів вище нуля.

З опадами ще складніше. Завтра вкрай несприятлива погода чекає південь та схід України. В Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Донецьку, Луганську, Харкові, Полтаві та у їхніх навколишніх районах пройдуть дощ, можливий мокрий сніг (залежно від коливань температури повітря). І опади у цих місцевостях можуть бути навіть сильними,
– додала синоптик.

Вона зазначила, що на заході, ймовірно, падатиме невеликий мокрий сніг. А на решті території або хмарно, або невеликі опади, які чергуватимуться із проясненнями.

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Нагадаємо, медики попередили, що 25 лютого число людей, які скаржитимуться на головний біль, досягне максимуму за зиму.

Теги: Україна Погода Негода в Україні
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