В Україні триває зернозбиральна кампанія

За даними Мінагрополітики на початок серпня вже обмолочено майже 7,5 мільйонів гектарів.

Середня врожайність – понад 3,5 тонни з гектару. В лідерах – Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька та Тернопільська області. Саме в цих регіонах зосереджена діяльність агрохолдингу "МРІЯ". Врожай озимої пшениці на третині посівних площ вже зібрано і повністю завершено збирання озимого ріпаку.

"Врожай нас радує. Вже зібрано близько 10 тисяч гектарів. Більше 50 тисяч тонн збіжжя вже поступило на наші елеватори", – скахав директор з виробництва агрохолдингу "МРІЯ" Владислав Тютюнник.

У збиранні зернових одночасно задіяно понад 500 одиниць техніки: 108 комбайнів та 400 одиниць вантажного транспорту. Загалом в агрохолдингу "МРІЯ" обробляється 153 тисячі гектарів. Паралельно тут повертають землю після судових суперечок із попереднім менеджментом та власниками компанії.

"Навесні цього року ми понад 5 тисяч земель повернули до обробітку і до кінця цього року буде залучено ще додаткових 5 тисяч земель в обробіток після рішень в відповідних інстанціях", – зазначив операційний директор агрохолдингу "МРІЯ" Андрій Григоров.

Загалом в агрохолдингу "МРІЯ" планують зібрати 680 тисяч тонн врожаю. Паралельно в господарстві вже готуються до осінньої посівної. Для обробітку ґрунту буде задіяна нова техніка. З початку року компанія вже поповнила технічний парк на 38 одиниць вартістю понад сім мільйонів доларів та продовжує інвестувати у придбання нової техніки.