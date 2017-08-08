В Україні виявили середньовічне місто, у Росії переконують – це "Новоросія"

Ціле середньовічне місто знайшли археологи під час розкопок на Херсонщині. Науковці переконують, що саме тут пролягали південні кордони Литовського князівства. Тож у цьому регіоні була справжня Європа, а не "Новоросія", існування якої вперто намагаються довести російські історики.

З селом Тягинка, що на Херсонщині, пов’язують першу згадку про козацтво. І от тепер з'ясувалося, що це місце зберігає таємниці одразу кількох культур. Днями тут знайшли сліди фортеці часів Кримського ханства та середньовічного городища.

"Ми знайшли сліди того, що тут готували багато-багато їжі м'ясної, використовували дорогий посуд і смітили грошима", – зазначив учасник Південної середньовічної експедиції Кім Гуленко.

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Археологи впевнені, що рештки міста-фортеці лежать під землею на площі 18 гектарів.

Тут знайшли татарські монети, а поряд – середньовічний посуд і навіть рештки керамічного водопроводу, яким уже тоді користувалися. Та увагу фахівців привернули ковальські вироби. Саме завдяки ним науковці визначили, що тут колись були кордони Великого князівства Литовського часів князя Вітовта.

Окрім цього, знахідки часів Середньовіччя повністю заперечують існування "Новоросії" на українському Півдні.

Про "Новоросію" не може йти ніякої мови взагалі. Якщо брати цей період, 14-15 століття, взагалі можна говорити тільки про залишки Київської Русі, яка тут була і яку ми прекрасно знаємо по нашій історії. Росія – це взагалі 18 століття,

– сказала докторка історичних наук Світлана Біляєва.

Наразі експедиція завершується через відсутність охорони на цій території. Знайдені артефакти науковці передадуть до обласного краєзнавчого музею. Розкопки продовжать наступного року. За цей час держава має надати цій території особливого статусу.

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