В Україні встановили обмеження на споживання електроенергії

Через критичну ситуацію в енергетиці в Україні було прийнято рішення про встановлення граничного споживання електроенергії.

Рішення було прийнято на спільному засіданні Антикризового енергетичного штабу та Державної комісії з питань тепло енергобезпеки та надзвичайних ситуацій.

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко дав перші завдання штабу, який буде діяти під час енергетичної ситуації

Ми повинні забезпечити безперебійну роботу енергосистеми України. Також добитися, щоб в нас не відбувалося дисбалансу між виробництвом і споживанням. Забезпечити населення та соціальні об’єкти сталим енергопостачання,

– заявив Геннадій Зубко.

Окрім того, як повідомляється на "Урядовому порталі", за результатами засідання було прийнято рішення про граничне споживання електроенергії

Прийняте рішення про встановлення граничного споживання електричної потужності в період з 8 до 22 години доби. Інструкції про складання і застосування графіків щодо зниження електроспоживання розроблені і направлені в регіони,

– зазначив Геннадій Зубко

Разом з тим, він наголосив, що ОДА спільно з обленерго мають відпрацювати такі заходи:

Запропонувати промисловим підприємствам максимально перенести робочі зміни на нічні години доби;

Підприємствам з безперервним циклом роботи знизити навантаження в період з 8 до 22 години мінімум на 10%;

Забезпечити контроль за дотриманням граничного споживання енергоємними підприємствами;

Підприємствам, організаціям, установам запропонувати використовувати власні джерела живлення, у тому числі альтернативні, – для того, щоб з 8 до 22 години зменшити навантаження на енергосистему;

Крім того, НКРЕКП, "Енергоринок", "Укренерго" мають розглянути питання щодо запровадження економічних санкцій до електропередавальних організацій за перевищення граничних величин споживання.

Найголовніше – маємо забезпечити надійне безперебійне електро- та теплопостачання навчальних та лікувальних закладів. Якщо завдяки вжитим заходам не будуть перевищуватись граничні величини споживання електричної потужності, які встановлені кожній області, графіки відключення електричної енергії для цих областей застосовуватись не будуть,

– зазначив Геннадій Зубко.

В свою чергу керівник ДСНС Микола Чечоткін вказав керівникам регіональних відділень ДСНС що потрібно зробити для мінімізації наслідків проходження надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.

Обоє спікерів оголосили, що слід скоординувати дії влад як на місцевому, так і державному рівні, щоб пройти цей період.

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