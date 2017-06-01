В Україні ввели обмеження щодо руху вантажівок

В Україні заборонили рух великих вантажівок у спекотні дні. Обмеження діятиме впродовж літа.

Про це повідомив прес-центр Державного агентства автомобільних доріг України.

З 10 години ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує 28 градусів, водії фур не повинні виїжджати на траси та дороги.

"Такі заходи необхідні для забезпечення як безпеки водіїв, так і збереження українських автошляхів. Бо саме висока температура та велика вага вантажу призводить до найбільших руйнувань асфальтобетонних покриттів: на дорогах утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації", – йдеться в повідомленні.

Асфальтне покриття має на 15 градусів вищу температуру. Через це великоваговий транспорт може легко пошкодити автошляхи.

Загальна сума збитків, які завдають недобросовісні водії вантажівок, щороку сягає 3 мільярдів гривень.

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