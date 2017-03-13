В Україні вводять в обіг нові 5-гривневі монети

З 15 березня Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету "Тур" номіналом 5 гривень. Тираж становитиме 4 тисячі штук.

Про це інформує прес-служба Нацбанку.

Пам'ятна монета із серії "Фауна в пам'ятках культури України" буде виготовлена зі срібла масою 15,55 г.

Цю монету присвятили туру, зображення якого "втілено на унікальних пам`ятках давніх культур, що існували на території України та зробили вагомий внесок у світову скарбницю старожитностей".

На самій монеті зображена голова бика-тура та ритуальна посудина із головою тура.

Нагадаємо, раніше українська пам’ятна монета з нейзильберу "Євромайдан" увійшла до фіналу Міжнародного конкурсу "Краща монета року" у номінації "Краще художнє рішення".