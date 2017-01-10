В Україні заборонили показ російського серіалу з пікантними сценами з Ольгою Фреймут

Держкіно прийняло рішення відмовити у реєстрації та права показу на території України телесеріалу "Готель", одну з ролей в якому зіграла українська ведуча Ольга Фреймут.

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