В Україні заборонили російський телеканал "Дождь"

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" .

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський, інформує "Інтерфакс-Україна".

Справа в тому, що канал не визнав суверенітет і територіальну цілісність України, а також через трансляцію російської реклами.

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"Зокрема, в ефірі цього телеканалу адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим зображувалася як кордон між Україною і РФ", – сказав Костинський.

Він додав, що протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксував порушення з боку цього каналу.