В Україні запрацював повітряний спецназ: опублікували фото та відео

На базі Корпусу оперативно-раптових дій (КОРД) запрацювали так звані повітряні спецназівці.
Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.
Маємо нарешті повітряний спецназ. Дякуючи меценатам та наполегливості генерала Олексія Руденка, у нас з’явилася ще одна можливість рятувати людей,
– зазначив він.
Свої здібності перші повітряні спецназівці демонстрували на висоті 80 метрів в одній з висоток Києва.
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