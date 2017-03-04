В Україні запрацював повітряний спецназ: опублікували фото та відео

На базі Корпусу оперативно-раптових дій (КОРД) запрацювали так звані повітряні спецназівці.

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Маємо нарешті повітряний спецназ. Дякуючи меценатам та наполегливості генерала Олексія Руденка, у нас з’явилася ще одна можливість рятувати людей,

– зазначив він.

Свої здібності перші повітряні спецназівці демонстрували на висоті 80 метрів в одній з висоток Києва.

Читайте також: Кількість охочих стати поліцейськими в 6 разів більша, аніж кількість вакансій