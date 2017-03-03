В Україні з’явився ще один народний депутат

Центральна виборча комісія України зареєструвала Юрія Буглака народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
"Комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України від 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Буглака Юрія Олександровича... включеного до виборчого списку партії "Блоку Петра Порошенка", – мовиться в повідомленні.
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Зазначається, що зареєстрованому нардепу видали тимчасове посвідчення встановленого зразка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Буглак визнаний ЦВК обраним нардепом замість Олександра Савченка.