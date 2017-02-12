В "Укрзалізниці" розповіли деталі зіткнення вантажних потягів у Києві

В "Укрзалізниці" розповіли, як ліквідовують наслідки зіткнення вантажних потягів на станції Київ-Волинський.

Про інформує прес-служба відомства.

В "Укрзалізниці" уточнили, що бокове зіткнення вантажних вагонів на станції Київ-Волинський сталось приблизно о 20:40 11 лютого.

Внаслідок зіткнення з рейок зійшло 9 порожніх вагонів (2 цистерни і 7 зерновозів) та була пошкоджена опора контактної мережі.

Станом на 9:00 неділі 5 вагонів вже вдалось підняти на рейки, для цього задіяли відбудовні поїзди станцій Дарниця та Фастів.

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На залізниці повідомляють, що попри аварію рух пасажирських поїздів здійснюється без затримок, ніхто не постраждав і втрат вантажу також немає.

Нагадаємо, ввечері 11 лютого у Києві зіткнулось два вантажних вагони. Журналісти повідомляли, що з рейок зійшли 6 зернових вагонів та одна цистерна.