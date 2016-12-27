В уряді розповіли, коли ЄС прийме ключовий документ для надання безвізу

Європейський Союз зможе остаточно прийняти механізм припинення безвізового режиму в січні 2017 року.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє Інтерфакс.

Він вже повністю узгоджений нарешті, весь цей тріалог між усіма європейськими інституціями: Європейським парламентом, Європейською Радою та Європейською комісією – нарешті вони вирішили всі юридичні і бюрократичні препятстсвія для узгодження цього механізму і в січні він буде проголосований,

– сказала вона.

За її словами, після прийняття механізму призупинення буде прийнятий і сам безвізовий режим для України і Грузії.

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