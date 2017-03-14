В яких іноземних банках тримають гроші українські можновладці: цікава інфографіка

За даними декларацій, далеко не всі високопосадовці підтримують українську банківську систему. Польща, США, Австрія, Росія – географія фінансових інтересів доволі широка.

Найбільші статки українських чиновників на іноземних рахунках зібрали експерти "Народного НАЗК".

Перше місце – у гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Майже 662 тисячі доларів управлінець зберігає в американському CITIBANK N.A.

В списку декілька іноземних реформаторів і менеджерів, п’ятеро народних депутатів, перший заступник директора НАБУ, заступник міністра юстиції та одна суддя.

Але найбільшу увагу привертають два великі вклади Олексія Порошенко – більше 200 тисяч в доларах і майже 140 тисяч в євро. Виходить, Порошенко-молодший не надто довіряє сімейному Міжнародному інвестиційному, в якому його батько зберігає більше 600 мільйонів у гривневому еквіваленті.

А любов Юрія Бойко до "руського миру" відбилась навіть на його фінансах. Не зважаючи на прогнози цін на нафту, депутат з Опоблоку зберігає 6,7 мільйонів російських рублів в NK Bank. А дача в пана Бойко - справжній "Ємєляленд".

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Аналіз проведено на повному масиві електронних декларацій по 31.12.2016 року включно. Суми, наведені у гривні, можуть бути гривневим еквівалентом інших валют, перерахованих за курсом НБУ станом на 31.12.2016 року.