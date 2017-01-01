В ЄС починає головувати Мальта: що це означає для України

З 1 січня головування в Європейському Союзі від Словаччини переходить до Мальти.
Президент України Петро Порошенко привітав такі зміни в Раді ЄС.
Наші пріоритети – непорушна єдність ЄС, Угода про асоціацію, безвіз, секторальна інтеграція,
– написав він у своєму Twitter.
Водночас експерти аналізують, що це означатиме для України.
Зокрема, провідний експерт Європейського політичного центру Аманда Поль прогнозує, що кардинальних змін від Мальти в політиці ЄС очікувати не варто.
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"Мальта, перш за все, маленька країна, і, враховуючи внутрішню кризу ЄС у багатьох сферах, буде нереалістично очікувати, щоб такі країни мали значний вплив на розвиток подій", – цитує аналітика "Уніан".
Поль констатувала, що Україна ніколи не була пріоритетом для Мальти.
Це нормально, тому що географічно Мальта – це Південь, розвиток подій у цьому регіоні має для цієї країни більше значення, і пріоритетом порядку денного є питання міграції,
– зазначила експерт.
Проте вона запевнила, що Мальта не є в переліку тих країн, які мають дружні стосунки з Путіним чи ще з кимось з Кремля.
"Але з іншого боку, Мальта також не є повністю проукраїнською. Вони дуже далекі від цього і більше цікавляться розвитком подій у власному регіоні. Позиція ЄС щодо України та Росії через президентство Мальти не зміниться, але може змінитися через внутрішньополітичний розвиток в країнах ЄС", – підсумувала експерт.
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