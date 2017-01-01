В ЄС починає головувати Мальта: що це означає для України

З 1 січня головування в Європейському Союзі від Словаччини переходить до Мальти.

Президент України Петро Порошенко привітав такі зміни в Раді ЄС.

Наші пріоритети – непорушна єдність ЄС, Угода про асоціацію, безвіз, секторальна інтеграція,

– написав він у своєму Twitter.

Вітаю початок головування Мальти в Раді ЄС!

Наші пріоритети - непорушна єдність ЄС, Угода про асоціацію, безвіз, секторальна інтеграція. — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 січня 2017 р.

Водночас експерти аналізують, що це означатиме для України.

Зокрема, провідний експерт Європейського політичного центру Аманда Поль прогнозує, що кардинальних змін від Мальти в політиці ЄС очікувати не варто.

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"Мальта, перш за все, маленька країна, і, враховуючи внутрішню кризу ЄС у багатьох сферах, буде нереалістично очікувати, щоб такі країни мали значний вплив на розвиток подій", – цитує аналітика "Уніан".

Поль констатувала, що Україна ніколи не була пріоритетом для Мальти.

Це нормально, тому що географічно Мальта – це Південь, розвиток подій у цьому регіоні має для цієї країни більше значення, і пріоритетом порядку денного є питання міграції,

– зазначила експерт.

Проте вона запевнила, що Мальта не є в переліку тих країн, які мають дружні стосунки з Путіним чи ще з кимось з Кремля.

"Але з іншого боку, Мальта також не є повністю проукраїнською. Вони дуже далекі від цього і більше цікавляться розвитком подій у власному регіоні. Позиція ЄС щодо України та Росії через президентство Мальти не зміниться, але може змінитися через внутрішньополітичний розвиток в країнах ЄС", – підсумувала експерт.