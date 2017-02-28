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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

В ЄС попередньо домовилися скасувати візи для України

20:24, сьогодні 178 Читать новость на русском
Україна стала ще ближчою до безвізу
Україна стала ще ближчою до безвізу / Insurance.lviv.ua

У вівторок, 28 лютого, у Євросоюзі успішно розпочали тристоронні переговори між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією щодо проекту законодавчої резолюції про скасування візових вимог для українських громадян.

Мовиться про включення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги для короткострокових подорожей країнами ЄС, повідомляє "Укрінформ".

"Рада ЄС і Європарламент досягли попередніх домовленостей щодо візової лібералізації для України", – заявили у Мальтійському головуванні у Раді ЄС.

Тож 2 березня це рішення має затвердити комітет постійних представників при Раді ЄС.

Далі законодавчу резолюцію про безвізовий режим для України має проголосувати Європарламент та остаточно затвердити Рада ЄС.

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Як прогнозується, безвізовий режим з ЄС для українців набуде чинності через кілька місяців – наприкінці весни або на початку літа.

Теги: Україна Політика Безвізовий режим Євросоюз Шенген Європарламент Єврокомісія
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