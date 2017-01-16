В ЄС закликали надати роботам набір прав і обов'язків

У Європейському парламенті ухвалили доповідь, що закликає надати роботам набір прав і обов'язків, передає The Guardian.

Документ містить пункт про так звану електронну індивідуальність, пише The Guardian.

Все більше сфер нашого життя опиняється під впливом роботів. Щоб взяти це до уваги і переконатися в тому, що роботи залишаться на службі у людини, ми терміново повинні позначити необхідні юридичні рамки для роботів, які вже доступні або з'являться на ринку протягом 10-15 років,

– розповіла автор доповіді Маді Дельво.

Доповідь має на увазі введення юридичного терміну "автономні роботи" (в тому числі для безпілотних автомобілів), примусової реєстрації, звітів про продуктивність роботів і інші пункти.

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У документі також зазначено, що роботизація може привести до масштабного безробіття, через що варто "серйозно розглянути ідею введення безумовного основного доходу".

Наступне засідання Європейського парламенту з приводу чорнових законів про роботизації призначено на лютий.