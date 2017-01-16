  • укр
  • рус
00:19
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Конфлікт між Сербією і Косово. Військова інспекція
Випуск новин
21:58, 15 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Технології
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

В ЄС закликали надати роботам набір прав і обов'язків

22:13, 15 січня 281 Читать новость на русском
"Я – робот" / techcabal

У Європейському парламенті ухвалили доповідь, що закликає надати роботам набір прав і обов'язків, передає The Guardian.

Документ містить пункт про так звану електронну індивідуальність, пише The Guardian.

Все більше сфер нашого життя опиняється під впливом роботів. Щоб взяти це до уваги і переконатися в тому, що роботи залишаться на службі у людини, ми терміново повинні позначити необхідні юридичні рамки для роботів, які вже доступні або з'являться на ринку протягом 10-15 років,
– розповіла автор доповіді Маді Дельво.

Доповідь має на увазі введення юридичного терміну "автономні роботи" (в тому числі для безпілотних автомобілів), примусової реєстрації, звітів про продуктивність роботів і інші пункти.

Читайте також: В ЄС подумують про запровадження безумовного доходу

У документі також зазначено, що роботизація може привести до масштабного безробіття, через що варто "серйозно розглянути ідею введення безумовного основного доходу".

Наступне засідання Європейського парламенту з приводу чорнових законів про роботизації призначено на лютий.

via GIPHY

Теги: Євросоюз Реформи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Промышленность
15 січня, 23:40 Промышленность "ДНР": чего ожидать?
Олексій Нікольський 594
Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
15 січня, 22:04 Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
856
15 січня, 20:00 "Дождь" не пройде, Україна в полоні – найсмішніші меми за тиждень
2399
Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
15 січня, 17:40 Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
3095
15 січня, 15:33 "Геть від Москви!", или Украине нужно возвести Великую Украинскую стену
Станіслав Речинський 5 4262
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук