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В зоні АТО знайшли тіло вбитого бійця Нацгвардії, який зник безвісти

14:45, сьогодні 1587 Читать новость на русском
Бійця НГУ Бойка знайшли мертвим у зоні АТО
Бійця НГУ Бойка знайшли мертвим у зоні АТО / ф

Українські військові знайшли в зоні проведення АТО тіло вбитого під Попасною офіцера Національної гвардії Олександра Бойка. Боєць донедавна вважався зниклим безвісти.

Про це в Twitter написав речник МВС України Артем Шевченко.

"Після довгих пошуків тіло вбитого 3 червня в бою під Попасною полковника спецназу Національної гвардії Олександра Бойка доставлено в Сєвєродонецьк", – мовиться у повідомленні.

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Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що під час проведення бойового завдання в Луганській області зник полковник НГУ Олександр Бойко.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Жертви Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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