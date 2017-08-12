В зоні АТО знайшли тіло вбитого бійця Нацгвардії, який зник безвісти

Українські військові знайшли в зоні проведення АТО тіло вбитого під Попасною офіцера Національної гвардії Олександра Бойка. Боєць донедавна вважався зниклим безвісти.
Про це в Twitter написав речник МВС України Артем Шевченко.
"Після довгих пошуків тіло вбитого 3 червня в бою під Попасною полковника спецназу Національної гвардії Олександра Бойка доставлено в Сєвєродонецьк", – мовиться у повідомленні.
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Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що під час проведення бойового завдання в Луганській області зник полковник НГУ Олександр Бойко.