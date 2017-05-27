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Вакарчук – новий президент України: промовистий експеримент від журналістів

17:15, сьогодні 514 Читать новость на русском
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Getty Images

В Україні в соцмережі Facebook журналісти вирішили зробити експеримент – попросили українців смайликами проголосувати за одну з кандидатур, яку вони б хотіли бачити майбутнім президентом.

Таке незвичне опитування з’явилося на сторінці видання ONLINE.UA.

Так, серед кандидатів були нинішній український голова Петро Порошенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, очільник партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Зауважимо, що підсумку переміг музикант.

Динаміка перебігу голосування можна подивитися на відео нижче.

Нагадаємо, за останніми соціологічними опитуваннями, саме Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко формують серед політиків трійку основних претендентів на президентську посаду, щоправда конкуренцію їм може скласти і Святослав Вакарчук.

Теги: Україна Петро Порошенко Юлія Тимошенко Політика Святослав Вакарчук Анатолій Гриценко Президент України
Джерело: 24 Канал
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