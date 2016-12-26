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Телеканал новин 24 Ватажки терористів Донбасу передадуть Савченко полонених українок
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Ватажки терористів Донбасу передадуть Савченко полонених українок

13:47, сьогодні 125424 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Лідери терористичних організації "ЛНР" І "ДНР" Ігор Плотницький і Олександр Захарченко заявили про готовність передати народному депутату Надії Савченко двох полонених українських жінок, що зникли в зоні проведення АТО.

Про це повідомляє одне з сепаратистських інформагентств.

Як жест доброї волі, напередодні Нового року та Різдва, ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак,
– зазначили вожді бойовиків.

Також наголошується,що Савченко, зокрема, намагається процес обміну полоненими зрушити з "мертвої точки", натомість київська влада лише критикує.

Зауважимо, що Преснякова Анжеліка Анатоліївна 19.12.1967 року народження та Сворак Ольга Богданівна 06.03.1986 року народження є серед числа осіб, що зникли в зоні проведення АТО, прізвища яких опубліковано на сайті Національної поліції України.

Додамо, що в СБУ вже прокоментували цю інформацію.

Ми раді будемо будь-якому звільненню На результат працює не лише наша Мінська група –експерти, волонтери, громадські діячі. Але ми раді передачі когось із наших громадян через політиків Фактично найголовніше – це звільнення людей. Головне, щоб "ЛНР" і "ДНР" не використали це для корисливих цілей,
– підкреслив радник голови СБУ Юрій Тандіт у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Також він висловив надію, що на цьому обмін заручниками завершиться, щоправда не став коментувати, коли саме Преснякову та Сворак передадуть українській стороні.

Читайте також: СБУ розповіла про допит Савченко після її зустрічі з терористами Донбасу

Нагадаємо, 7 грудня у Мінську Надія Савченко зустрічалась із ватажками так званих "ЛНР" та "ДНР".

Згодом вона розповіла, що з терористами Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким на цій зустрічі вдалось домовитись про обмін 256 терористів на 52 українців.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Луганськ АТО Надія Савченко заручники Обмін полоненими Новини Донецька Ігор Плотницький Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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