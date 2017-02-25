Важка доба у зоні АТО: у лавах ЗСУ дуже багато поранених

За минулу добу на Донбасі було поранено 12 українських військовослужбовців, ще чотири бійці отримали травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Загалом зафіксовано 92 обстріли. Дванадцять наших військових поранено, четверо травмовано", – йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що бойовики обстрілювали з артилерії Павлопіль та Гнутове. Мінометним вогнем накрили Красногорівку та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї ворог вів шквальний вогонь по Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутовому, та Широкиному.

"На Донецькому напрямку зі 122 мм артилерії окупанти обстрілювали Верхньоторецьке. З мінометів різних калібрів неодноразово – Троїцьке, Піски, Луганське, Дачу, Зайцеве, Кам’янку, Новоселівку, Верхньоторецьке, Авдіївку. Також, протягом усього дня з гранатометів противник стріляв по Авдіївці, Дачах, Майорську, Зайцевому, Пісках, Луганському. З танків – по Пісках та Кам’янці, по Луганському – із БМП", – зазначили у прес-центрі.

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