Важке озброєння переводяться ближче до лінії зіткнення на Донбасі, – генсек ОБСЄ

У генерального секретаря ОБСЄ Ламберто Занньєра викликає занепокоєння те, що важке озброєння все частіше перекидають до лінії зіткнення на Донбасі. Від чого страждає мирне населення та інфраструктура.

Оцінюючи теперішню ситуацію на Донбасі, генсек ОБСЄ заявив, що вона напружена, але вдалося подолати масові порушення, які були зафіксовані з початку року.

Побоювання пов'язані з тим, що важкі озброєння переводяться ближче до лінії зіткнення. Якщо вони не відійшли, і ми не бачимо ознак їх відведення, то залишаються можливості для нових великих інцидентів, як ми бачили недавно,

– заявив Ламберто Занньєр.

Окрім того, він зазначив, що невдовзі кількість зон розведення на Донбасі може зрости до 20. Це при тому, що, за словами Ламберто Занньєра, в зонах, які контролюють бойовики, у спостерігачів ОБСЄ немає можливості вільного пересування.

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