Верховна Рада засудила звіт ОБСЄ, який легалізує анексію Криму

Верховна Рада звернулась до парламентів держав-учасниць ОБСЄ та діючого голови ОБСЄ через звіт ОБСЄ/БДІПЛ про вибори до Держдуми Росії, що допомагає повзучим спробам легалізації анексії Криму.

За відповідне рішення проголосували 229 народних депутатів.

Верховна Рада заявляє про неприпустимість ігнорування в Остаточному Звіті ОБСЄ/БДІПЛ фактів незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, пише "Еспресо".

Рада закликає ОБСЄ/БДІПЛ оперативно розробити стандарти реагування та оцінювання викликів для виборчих стандартів, пов’язаних із агресивними діями одних держав-учасниць ОБСЄ на території інших.

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Верховна Рада звертається до країн-членів ОБСЄ з проханням підтримати звернення до ОБСЄ/БДІПЛ щодо необхідності негайно розробити нову методику підготовки звітів, яка б включала оцінку ситуації, пов’язаної із окупацією частини території України Російською Федерацією та закликає ОБСЄ/БДІПЛ вивчити усі обставини підготовки звіту Місії спостереження на виборах до Держдуми Росії із метою недопущення політичного впливу на міжнародних спостерігачів.