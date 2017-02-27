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Весна дивує: якою буде погода в перші дні березня

17:48, сьогодні 915 Читать новость на русском
У перші дні березня буде по-весняному сонячно
У перші дні березня буде по-весняному сонячно / Фото із соцмереж

За прогнозами синоптиків весна прийде в Україну, починаючи з останніх днів лютого.

У перший тиждень календарної весни практично по всій території України спостерігатиметься різке потепління.

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, найбільше пощастило мешканцям західних областей.

Вдень повітря прогріється від 6 до 15 градусів, а вночі температура не опускатиметься нижче 1-5 градусів тепла.

На півночі країни варто чекати дощу з мокрим снігом на початку тижня, але при цьому денна температура буде від 6 до 9 градусів тепла, вночі – від -5 до +5.

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У центрі України вдень від 6 до 10 тепла, вночі - від -1 до +4.

У південних областях не варто чекати опадів до кінця тижня. Вдень буде від 8 до 12 тепла, а вночі – від 0 до 5 градусів вище нуля.

Натомість у східних регіонах на початку тижня ще пройде сніг з дощем, але в інші дні буде ясно і тепло.

Синоптик Наталка Діденко каже, що вже в останній день зими в Україні пройде генеральна репетиція весни.

Теги: Україна Погода
Джерело: 24 Канал
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