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Вибух авто поліцейського на Одещині: з'явилися деталі

01:38, сьогодні 322 Читать новость на русском
На Одещині підірвало авто поліцейського
На Одещині підірвало авто поліцейського / Фото з відкритих джерел

Вчора, 6 серпня, в Ізмаїлі, що на Одещині, невідомі підірвали автомобіль співробітника кримінальної поліції. Внаслідок інциденту постраждали його дружина і дитина.

Вибух стався на вулиці Нахімова, повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

"На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Ізмаїльського відділу поліції. Було встановлено, що вибухнув автомобіль, який належить працівнику кримінальної поліції. В результаті вибуху постраждали дружина та дитина поліцейського. Обох доставлено до медичного закладу", – зазначили у прес-службі.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки.

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За даними видання "Думская", підірване авто належить співробітника кримінальної поліції Андрію Прокурору. Вибух стався близько 19 години у той момент, коли правоохоронець сідав у машину, а його дружина – співачка Катерина Пуйческу – і їхня дочка тільки наближалися до неї.

Прокурора не травмувало. Проте у жінки перелом і рани від осколків скла. Дитину також поранило осколками.

Вибуховий пристрій не був потужним, було більше диму. Мабуть, злочинці хотіли налякати. Якби всі члени сім'ї перебували в машині, то від самого вибуху, швидше за все, ніхто б не постраждав,
– зазначив співрозмовник видання.

Встановлення обставин події триває. Крім того, зловмисники "засвітилися" на записі авторегістратора.

Теги: Новини України Поліція Вибух Одеса
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