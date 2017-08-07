Вибух авто поліцейського на Одещині: з'явилися деталі

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Вчора, 6 серпня, в Ізмаїлі, що на Одещині, невідомі підірвали автомобіль співробітника кримінальної поліції. Внаслідок інциденту постраждали його дружина і дитина.
Вибух стався на вулиці Нахімова, повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
"На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Ізмаїльського відділу поліції. Було встановлено, що вибухнув автомобіль, який належить працівнику кримінальної поліції. В результаті вибуху постраждали дружина та дитина поліцейського. Обох доставлено до медичного закладу", – зазначили у прес-службі.
Наразі на місці події працюють вибухотехніки.
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За даними видання "Думская", підірване авто належить співробітника кримінальної поліції Андрію Прокурору. Вибух стався близько 19 години у той момент, коли правоохоронець сідав у машину, а його дружина – співачка Катерина Пуйческу – і їхня дочка тільки наближалися до неї.
Прокурора не травмувало. Проте у жінки перелом і рани від осколків скла. Дитину також поранило осколками.
Вибуховий пристрій не був потужним, було більше диму. Мабуть, злочинці хотіли налякати. Якби всі члени сім'ї перебували в машині, то від самого вибуху, швидше за все, ніхто б не постраждав,
– зазначив співрозмовник видання.
Встановлення обставин події триває. Крім того, зловмисники "засвітилися" на записі авторегістратора.