Вибух на складі боєприпасів: вогонь дістався до складів з ракетами

В соцмережах з'явилося відео вибухів на базі боєприпасів в Балаклії під Харковом. Вогонь вже дістався до складів з ракетами.

На відео зафіксовано, як із епіцентру вибуху вилетіла ракета. За непідтверджено інформацією, поряд розташовані "Гради". Ось так виглядає Балаклія із Волохового Яру (відстань – 20 кілометрів). Нагадаємо, близько третьої ночі 23 березня у Балаклії стався потужний вибух на військові базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. У місті почалася евакуація.



На місце події вже вилетіла спеціальна комісія на чолі із заступником Міністра оборони України генералом-лейтенантом Ігорем Павловським.