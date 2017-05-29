17:32
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 16:00: Коломойський подав у суд на
Випуск новин
16:45, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих

17:29, сьогодні 77
Потужний ураган в Москві
Потужний ураган в Москві / Фото з соцмереж

У Москві пронісся дуже потужний ураган. Стихія вже забрала життя щонайменше 6 людей. Місцеві поширюють фото зі стихії і кажуть, що виглядало, наче настав кінець світу.

Про це пише видання РИА Новости.

Наразі пориви вітру у Москві досягають 16 метрів в секунду. Однак, метеорологи попереджають, він може й посилитися. При цьому у столиці Росії йдуть потужні опади, а подекуди грози.

#ураган #Москва #почтилето #2017 #хорошочтонеубило

Допис, поширений Lena Drumlevich (@lenadrumlevich)

Читайте також: В Росії затопило кілька населених пунктів, є загиблі: вражаючі фото стихії

Синоптики прогнозують, що цей ураган може тривати до вечора.

За даними видання "Дождь", вже загинуло щонайменше 6 людей. Так, одну людину придавило дерево на станції метро "Університет". Від падіння дерева також загинула дівчина.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, постраждали 40 людей.

"Руйнівний ураган повалив кілька сотень дерев. Приймаємо необхідних заходів по ліквідації наслідків стихії. В результаті урагану є загиблі, більше 40 людей звернулися за медичною допомогою. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", – повідомив мер.

За 5 минут до урагана #москвасити #ураган ?

Допис, поширений Vasiliy Nekrasov (@v_nekrasov_)

Едешь так, а перед тобой деревья летают, и неудачно падают #гроза #ураган

Допис, поширений Антон Кисляков (@pwebru)

Ветерок крыши колышет ? #москвасити #ветер #ураган

Допис, поширений Владислав Эннс (@vladislav_enns)

Теги: Жертви Стихійні лиха Москва Новини Росії
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Итоги саммита G7: чем он знаменателен для Украины
сьогодні, 17:00 Итоги саммита G7: чем он знаменателен для Украины
Блог Медіа 3028
сьогодні, 16:03 "Пірати Карибського Моря: Помста Салазара" – франшизу не рятує навіть "горобцева" тяга
Юлія Ліпенцева 2159
Парадоксы применения силы в Украине
сьогодні, 15:01 Парадоксы применения силы в Украине
Цві Аріелі 1223
Блокбастер для Луценка, самотня Росія і безвіз на фініші: головне за тиждень
сьогодні, 13:02 Блокбастер для Луценка, самотня Росія і безвіз на фініші: головне за тиждень
Наталія Косякова 564
Саміт
сьогодні, 12:13 Саміт "Великої сімки": шестеро проти Трампа
Борис Немировський 1589
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Розенко розповів, скількох пенсіонерів торкнеться підвищення мінімальної пенсії
 1 грудня 2016 , 15:15 28
Головні новини 9 квітня: Україна запобігла міжнародному вбивству, перемоги українських боксерів
 9 квітня , 09:11
Скільки російських військових воює на Донбасі: Жебрівський озвучив цифру
5 травня , 22:01
Дивні "полонянки" Савченко, Росія вважає Євромайдан "держпереворотом", – головне за добу
 28 грудня 2016 , 08:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук