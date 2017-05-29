Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих

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У Москві пронісся дуже потужний ураган. Стихія вже забрала життя щонайменше 6 людей. Місцеві поширюють фото зі стихії і кажуть, що виглядало, наче настав кінець світу.
Про це пише видання РИА Новости.
Наразі пориви вітру у Москві досягають 16 метрів в секунду. Однак, метеорологи попереджають, він може й посилитися. При цьому у столиці Росії йдуть потужні опади, а подекуди грози.
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Синоптики прогнозують, що цей ураган може тривати до вечора.
За даними видання "Дождь", вже загинуло щонайменше 6 людей. Так, одну людину придавило дерево на станції метро "Університет". Від падіння дерева також загинула дівчина.
За словами мера Москви Сергія Собяніна, постраждали 40 людей.
"Руйнівний ураган повалив кілька сотень дерев. Приймаємо необхідних заходів по ліквідації наслідків стихії. В результаті урагану є загиблі, більше 40 людей звернулися за медичною допомогою. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", – повідомив мер.