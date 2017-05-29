Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих

У Москві пронісся дуже потужний ураган. Стихія вже забрала життя щонайменше 6 людей. Місцеві поширюють фото зі стихії і кажуть, що виглядало, наче настав кінець світу.

Про це пише видання РИА Новости.

Наразі пориви вітру у Москві досягають 16 метрів в секунду. Однак, метеорологи попереджають, він може й посилитися. При цьому у столиці Росії йдуть потужні опади, а подекуди грози.

#ураган #Москва #почтилето #2017 #хорошочтонеубило Допис, поширений Lena Drumlevich (@lenadrumlevich) Тра 29, 2017 о 5:45 PDT

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Синоптики прогнозують, що цей ураган може тривати до вечора.

Вот только что ветер пролетел, все деревья повыворачивал. #москва #ураган #moscow Допис, поширений Nina Neznanova (@thandabarish) Тра 29, 2017 о 5:53 PDT

За даними видання "Дождь", вже загинуло щонайменше 6 людей. Так, одну людину придавило дерево на станції метро "Університет". Від падіння дерева також загинула дівчина.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, постраждали 40 людей.

"Руйнівний ураган повалив кілька сотень дерев. Приймаємо необхідних заходів по ліквідації наслідків стихії. В результаті урагану є загиблі, більше 40 людей звернулися за медичною допомогою. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", – повідомив мер.

В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 травня 2017 р.

В Ясенево ураган прям пришёл! pic.twitter.com/5WNcNu7xVi — Lanik Sky (@Lanik_Sky) 29 травня 2017 р.

За 5 минут до урагана #москвасити #ураган ? Допис, поширений Vasiliy Nekrasov (@v_nekrasov_) Тра 29, 2017 о 5:50 PDT

Едешь так, а перед тобой деревья летают, и неудачно падают #гроза #ураган Допис, поширений Антон Кисляков (@pwebru) Тра 29, 2017 о 5:49 PDT

Ветерок крыши колышет ? #москвасити #ветер #ураган Допис, поширений Владислав Эннс (@vladislav_enns) Тра 29, 2017 о 5:49 PDT