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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Викрили банду "Білих левів", які тероризували українців

17:37, сьогодні 21 Читать новость на русском

На Кіровоградщині знешкодили злочинну групу "Білі леви", до складу якої входили два правоохоронці.

Банда вчиняла грабежі, розбої та вимагання. Вони цинічно били людей та вимагали від потерпілих грошей за те, щоб відео знущань не потрапило в мережу.

Організаторами групи виявилися двоє правоохоронців. Також вони залучили до банди учасників футбольного фанклубу та неповнолітніх. Діяла злочинна група на території Кропивницького та області.

Злочини вчинялись під лозунгами боротьби з потенційними педофілами, при цьому встановлено, що один із організаторів групи перебував у інтимних стосунках із неповнолітньою,
– зазначили у прокуратурі.

Слідство вже встановило 14 осіб, які постраждали від рук банди. Серед них є і неповнолітній, якого "Білі леви" жорстоко побили та принизили, знявши все це на камеру та виклавши відео із знущаннями в Інтернет.

Наразі затримали 9 членів угрупування. Їм повідомили про підозру.

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Теги: Кропивницький Кримінал Україна
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