Виникла загроза безвізовому режиму України з ЄС

Низка країн Європейського союзу постарається заблокувати ініціативу з надання громадянам України безвізового режиму.

Про це повідомляє видання "Известия" з посиланням на депутата Європарламенту, члена комісії Україна-ЄС Яромира Кохлічека.

Деякі європейські держави намагатимуться заблокувати ініціативу. Може мовитися про країни Бенілюксу, перш за все Голландію і Бельгію, які мають негативний досвід роботи з великими потоками мігрантів з арабських країн,

– розповів Кохлічек.

Він зазначив, що побоювання про власний ринок праці можуть зіграти ключову роль при майбутньому голосуванні.

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Також проти можуть виступити Португалія, Італія та Іспанія, де гостро стоїть проблема безробіття. В останній українці вже зараз становлять одну з найчисельніших груп мігрантів. В Італії існують великі труднощі з вихідцями з Румунії. Побоювання про власний ринок праці можуть зіграти ключову роль при майбутньому голосуванні,

– наголосив євродепутат.

Нагадаємо, Європейський парламент розгляне питання візової лібералізації Євросоюзу з Україною 5 квітня 2017 року.