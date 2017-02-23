Випуск новин за 10:00: Збільшення спостерігачів ОБСЄ. Новий спалах африканської чуми

У випуску новин 23 лютого за 10:00 – спостерігачів ОБСЄ в Україні побільшає. А ще у них буде краще технічне забезпечення.

Також у випуску: Вашингтону вже час надати Україні летальну зброю для захисту від російських сил. Спалах африканської чуми свиней зафіксували в Запоріжжі. Гучне відкриття у світі науки. NASA заявило про відкриття семи планет у сузір'ї Водолія, які схожі на Землю.

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