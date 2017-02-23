Випуск новин за 10:00: Збільшення спостерігачів ОБСЄ. Новий спалах африканської чуми
Випуск новин 11:31, сьогодні 35 Читать новость на русском
У випуску новин 23 лютого за 10:00 – спостерігачів ОБСЄ в Україні побільшає. А ще у них буде краще технічне забезпечення.
Також у випуску:
Вашингтону вже час надати Україні летальну зброю для захисту від російських сил.
Спалах африканської чуми свиней зафіксували в Запоріжжі.
Гучне відкриття у світі науки. NASA заявило про відкриття семи планет у сузір'ї Водолія, які схожі на Землю.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Геращенко розповів, для чого Авакову юна заступниця11 листопада 2016 , 22:39 86
Командир "морських котиків" загинув у зоні АТО6 вересня 2016 , 15:17 80
Третій Майдан. Соціолог оцінила протестні настрої в Україні21 листопада 2016 , 07:02 1
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32